Гродненские таможенники нашли почти 900 тыс. пачек сигарет в корпусах радиаторов

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Брузги" выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евросоюза табачных изделий в транспортном средстве, которое ехало из России, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Согласно представленным документам, части систем охлаждения радиаторов сельскохозяйственной техники экспортировались из России в ЕС. Спрятанный в тайниках товар обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Из грузового помещения извлекли порядка 1 тыс. металлических корпусов систем охлаждения радиаторов. По предварительным подсчетам, в каждой находилось более чем по 800 пачек сигарет. Всего пачек было почти 900 тыс. Чтобы достать их, потребовалось с помощью зубила демонтировать заводские заклепки и разбирать стенки корпусов. "Конструкция металлических корпусов радиаторов позволяет предположить, что сигареты упакованы в заводских условиях", - отметили в ГТК.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП (незаконное перемещение товара через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).-0-