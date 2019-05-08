Гродненские таможенники обнаружили два авто с измененными номерами

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники выявили два легковых автомобиля с видоизмененными VIN-номерами, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Машины Audi A4 и Audi A6 , которые незаконно перемещались гражданами России из Литвы на территорию ЕАЭС, изъяты. Транспортные средства с российской регистрацией следовали через белорусско-литовские пункты пропуска "Привалка" и "Котловка" соответственно. Выяснилось, что они никогда не пересекали границу ЕАЭС, хотя за ввоз их якобы уплачены таможенные платежи.

"Каким образом автомобили оказались в Литве, водители пояснить не смогли. В связи с возникшими сомнениями в подлинности идентификационных номеров, транспортные средства направлены на экспертизу. Эксперты Гродненского и Ошмянского межрайонных отделов Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подтвердили, что первичные VIN-номера подвергались изменению путем уничтожения рельефа номерной площадки, на которую впоследствии и нанесена вторичная маркировка", - рассказала Юлия Романюк. По выявленным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП.

Всего с начала года гродненские таможенники направили в суд материалы об административных правонарушениях по 13 фактам незаконного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств. Все автомобили, большинство из которых грузовики и полуприцепы, следовали с видоизмененными идентификационными номерами с использованием свидетельств о регистрации на иные транспортные средства либо с использованием поддельных свидетельств о регистрации.

Также в этом году Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших по предварительному сговору схему незаконного ввоза авто на территорию ЕАЭС (ч.2 ст.231 УК Республики Беларусь). -0-