Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 2 тыс. флаконов гормона роста

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. флаконов гормона роста NANOTROP, скрытых от таможенного контроля в оборудованном в автомобиле тайнике, обнаружили сотрудники Гродненской региональной таможни, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гражданин Украины, следовавший в Литву через пункт пропуска "Привалка", для прохождения таможенного контроля выбрал красный коридор, чтобы задекларировать свой автомобиль. Но после проверки представленных документов сотрудниками таможни решили провести дополнительные контрольные мероприятия.

Сканирование и последующий досмотр транспортного средства помогли выявить тайник, в котором и был спрятан препарат. Он предварительно оценен в Br43 тыс.

Весь товар изъят вместе с автомобилем, который стал средством совершения правонарушения. В отношении водителя начат административный процесс.-0-

Фото Гродненской региональной таможни