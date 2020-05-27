Гродненские таможенники обнаружили в цистерне с рапсовым маслом 15 тыс. пачек сигарет

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в республиканском пункте таможенного оформления "Лида" выявили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза партии табачных изделий, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В одном из вагонов железнодорожного состава, в котором был сборный груз для литовских получателей, установили несоответствие средства идентификации, наложенного отправителем. "При досмотре цистерны нашли табачные изделия, которые были обернуты в полиэтилен и обмотаны скотчем. Из брикетов, буквально плававших в рапсовом масле, извлечено 15 тыс. пачек сигарет", - рассказали в ГТК.
Общая стоимость табачных изделий составила Br16,5 тыс.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 (незаконное перемещение товара с сокрытием от таможенного контроля) КоАП.-0-