Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 100 тыс. роз

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За минувшую неделю сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытки незаконного ввоза на территорию ЕАЭС 100 тыс. роз, сообщили БЕЛТА в таможне.

Такие факты выявлены в конце февраля в пунктах пропуска "Бенякони", "Котловка", "Каменный Лог" и "Привалка". Схема во всех случаях была одинакова: перевозчик перемещал цветов больше, чем было заявлено в документах.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы. За подобное нарушение на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Сам товар конфискации не подлежит.

Государственный таможенный комитет напоминает о необходимости не только достоверного декларирования цветочной продукции, но и обязательном представлении на нее фитосанитарных сертификатов.-0-