Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей на Br90 тыс.

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии запчастей к тормозной системе автомобилей стоимостью более Br90 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В пункте пропуска "Бенякони" водитель транспортного средства российской фирмы-перевозчика представил документы на сборный груз - партию автомобильных запчастей. Товар следовал в адрес российского получателя. При таможенном контроле установлено, что фактически перемещается товара в два раза больше заявленного. В грузовом отсеке оказались "лишними" почти 3,6 тыс. тормозных колодок и датчиков износа к ним. Уплате за данный товар подлежали бы таможенные платежи на сумму более Br23 тыс.
Таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси, санкция которой предусматривает для юридического лица штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-
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