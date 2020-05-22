Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 тыс. роз

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с начала мая пресекли попытки незаконного ввоза на территорию ЕАЭС более 20 тыс. роз, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Так, в пункте пропуска "Бенякони" литовская фирма-перевозчик пыталась незаконно провезти на 13,5 тыс. роз больше, чем было заявлено в документах. С начала мая это уже пятый факт, выявленный на этом участке белорусско-литовской границы, отметили в ГТК.

Еще четыре автомобиля с цветами, большинство из которых розы, с разницей в несколько дней направлялись в Россию. При таможенном досмотре в грузовых отсеках лишними оказались более 10 тыс. роз, уточнили в комитете.

Общая стоимость незадекларированных цветов составила более Br15,5 тыс.

По выявленным фактам Гродненская региональная таможня начала административные процессы. За подобное нарушение на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Сам товар конфискации не подлежит.

Всего с начала года гродненские таможенники пресекли почти 30 попыток незаконного ввоза на территорию ЕАЭС свежесрезанных цветов на сумму более Br90 тыс.-0-

Фото Государственного таможенного комитета