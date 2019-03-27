Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз машины для изготовления мороженого

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС оборудования для производства мороженого стоимостью более Br50 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Нарушение выявили в пункте пропуска "Бенякони", через который калининградский перевозчик перевозил товар в адрес российских получателей. Согласно представленным документам, в автомобиле находилось оборудование для очистки воды в бассейне, сварочные станки и т.д. При дальнейшем контроле с применением инспекционно-досмотрового комплекса среди сборного груза обнаружили незаявленный в документах товар - смесительную машину для изготовления мороженого.
По факту недекларирования товара таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-
Фото Гродненской региональной таможни
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