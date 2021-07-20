Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз моторного масла

Фото Гродненской региональной таможни
20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза товара по заниженной в несколько раз стоимости пресекли таможенники в пункте пропуска "Котловка". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Груз моторного масла следовал из Литвы. Во время проверки выяснилось, что заявленная перевозчиком в сопроводительных документах сумма занижена почти в три раза. "Фактическая стоимость более чем 2 т немецких масел составила более 40 тыс. евро", - сказали в таможне.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-