Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз одежды на Br100 тыс.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз одежды стоимостью свыше Br100 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники оперативно-поискового отдела таможни приостановили MAN в пункте пропуска "Котловка". Водитель российской фирмы-перевозчика предоставил данные, согласно которым в автомобиле перевозили сборный груз: краны, клапаны, насосы, датчики, части оборудования. Во время досмотра было обнаружено, что в грузовом отсеке находятся более 4 тыс. различных предметов одежды. Информации о таком товаре в представленных документах не было. При этом таможенники нашли спрятанный комплект документов, в которых и значилась одежда.

Согласно товароведческой экспертизе Белорусской торгово-промышленной палаты, стоимость товара составила более Br100 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 30% стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-