Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз партии литиевых батарей и зарядок к ним

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" выявлена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза литиевых батарей и зарядных устройств к ним, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Автомобиль со сборным грузом следовал из Литвы в адрес российского получателя.

"При таможенном досмотре был обнаружен не заявленный в документах товар. Коробки с устройствами, предназначенными для питания электрического транспорта, электрооборудования и автономно работающей техники были спрятаны в полуприцепе среди сборного груза", - рассказали в таможне.

Стоимость товара составила более Br20тыс. По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

Фото Гродненской региональной таможни