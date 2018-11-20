Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь более 8,5 тыс. роз

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники за прошедшую неделю в пункте пропуска "Бенякони" пресекли шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Более 8,5 тыс. незадекларированных цветов следовало в адрес российских фирм.

Таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни выявлено около 60 попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС цветочной продукции. Пытались незаконно ввезти около 400 тыс. цветов различных сортов и наименований общей стоимостью свыше Br200 тыс. Практически все нарушения выявлены на белорусско-литовской границе.-0-

Фото Гродненской региональной таможни