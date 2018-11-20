Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь более 8,5 тыс. роз

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники за прошедшую неделю в пункте пропуска "Бенякони" пресекли шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Более 8,5 тыс. незадекларированных цветов следовало в адрес российских фирм.
Таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.
Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни выявлено около 60 попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС цветочной продукции. Пытались незаконно ввезти около 400 тыс. цветов различных сортов и наименований общей стоимостью свыше Br200 тыс. Практически все нарушения выявлены на белорусско-литовской границе.-0-
Фото Гродненской региональной таможни
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4052 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.101 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1982 BYN
|3.191 BYN
|3.2 BYN