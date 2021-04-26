Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для ветрогенератора

26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытка незаконного ввоза на территорию ЕАЭС запчастей для ветрогенератора на 20 тыс. евро пресечена гродненскими таможенниками. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Большегрузный автомобиль пересекал белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Берестовица". По представленным водителем документам грузом были части ветрогенератора.
"По результатам сканирования установлено, что в грузовом отсеке находится товар, сведения о котором в документах отсутствуют. Незаявленным оказался генератор стоимостью порядка 20 тыс. евро", - рассказали в таможне.
По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-