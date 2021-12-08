Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза двигателей на Br43 тыс.

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Привалка" пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двигателей внутреннего сгорания. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Товар следовал через белорусско-литовскую границу из Франции. Вез его чешский перевозчик. "Транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования установлено, что перемещается товара больше, чем заявлено в документах", - рассказали в таможне.

Всего было выявлено 12 лишних двигателей внутреннего сгорания к автомобилям RENAULT на сумму около Br43 тыс.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-