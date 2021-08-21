Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза электромобиля

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог" пресекли попытку незаконного ввоза электромобиля на территорию Евразийского экономического союза. Стоимость авто оказалась занижена почти в 1,5 раза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.Согласно документам, представленным к таможенному контролю, в грузовике перемещались легковые автомобили марки Mercedes-Benz и Tesla Model 3.Проверка показала, что реальная стоимость электромобиля порядка 36,5 тыс. евро. Занизив ее, литовский перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей 1,5 тыс. евро.Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Беларуси. Статья предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-