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06 апреля 2021, 11:52

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Литвы товара на Br170 тыс.

Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза дорогостоящего товара пресекли в пункте пропуска "Котловка". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Грузовой автомобиль следовал из Литвы. Во время таможенного контроля выяснилось, что часть груза не была указана в документах. "Это около 700 сменных аккумуляторов для источников бесперебойного питания стоимостью более Br170 тыс.", - отметили таможенники. Таким образом литовский перевозчик намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около Br45 тыс.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

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