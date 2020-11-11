Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза кондиционеров на Br50 тыс.

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" пресечена попытка незаконного ввоза из Литвы на территорию Евразийского экономического союза товара стоимостью около Br50 тыс., сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Автомобиль следовал из Литвы со сборным грузом в адрес российских получателей.

"В результате досмотра перемещаемого товара обнаружены 20 незаявленных в документах кондиционеров, оценочная стоимость которых составила около Br50 тыс.", - сообщили в Гродненской региональной таможне. Экономия на уплате таможенных платежей по незаявленному товару могла бы составить более Br13 тыс.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Виновнику грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-