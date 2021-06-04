Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товара на Br300 тыс.

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Факт незаконного перемещения товара стоимостью более Br300 тыс. выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Котловка", сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Следовавший через белорусско-литовскую границу водитель казахстанской фирмы-перевозчика предъявил к таможенному контролю документы на сборный груз. "При досмотре транспортного средства установлено, что реальное количество товара практически вдвое превышало заявленное в документах. Общая стоимость незадекларированного товара составила более Br300 тыс. В большинстве это были планшеты, а еще тренажеры, комплектующие к велосипедам, одежда и другое", - рассказали в таможне.
По выявленному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-