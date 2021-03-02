Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза авто по поддельным документам

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля по поддельным документам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

"На автомобиле BMW 320 через белорусско-польскую границу следовал гражданин России. При проведении контроля у таможенников возникли сомнения в подлинности технического паспорта на авто. Экспертиза подтвердила, что свидетельство о регистрации транспортного средства является поддельным. При этом подделка почти не уступала оригиналу в качестве: в бланк профессионально имитированы кинеграмма и защитные волокна", - рассказали в пресс-службе.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до тридцати базовых величин с конфискацией транспортных средств, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации. В настоящее время ведутся проверочные мероприятия по наличию иных правонарушений.-0-