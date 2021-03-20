Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза двух мотоциклов за 10 тыс. евро под видом запчастей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию ЕАЭС двух мотоциклов в разобранном виде стоимостью 10 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Мотоциклы в разобранном виде намеревались ввезти на территорию ЕАЭС под видом запчастей стоимостью 60 евро, а также кузова легкового авто по заниженной в пять раз стоимости. Однако эту попытку предотвратили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". Грузовое транспортное средство следовало из Эстонии на территорию ЕАЭС. Водитель грузовика, гражданин Литовской Республики, представил таможенникам товаросопроводительные документы на различные запчасти к легковым автомобилям, мотоцикл, рамы мотоцикла, кузов легкового автомобиля. При таможенном досмотре установлено, что вместо двух рам мотоцикла стоимостью 30 евро каждая в грузовом отсеке находились два бывших в употреблении мотоцикла в разобранном виде общей стоимостью 10 тыс. евро. В пять раз была занижена и стоимость перемещаемого кузова легкового авто.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП, санкция которой предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-