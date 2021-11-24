Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза McLaren по заниженной в 14 раз стоимости

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пытаясь уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере, белорус пытался ввезти McLaren, занизив его стоимость более чем в 14 раз. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Легковой автомобиль McLaren 720S Spider 2019 года выпуска ввозили на территорию Евразийского экономического союза из Литвы через пункт пропуска "Привалка" на лафете.

"Согласно представленным на перемещаемый автомобиль документам, стоимость его составила около 18 тыс. евро. Вместе с тем при проведении проверочных мероприятий выяснилось, что реальная стоимость McLaren превышает 260 тыс. евро", - рассказали в таможне.

Таким образом ввозящий авто мужчина пытался уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около Br280 тыс. В отношении 43-летнего белоруса Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело.-0-