Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь около 2,5 кг кокаина

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гродненской региональной таможни в пункте пропуска "Брузги" пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии особо опасных наркотиков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Легковой автомобиль, которым управлял житель ЕС, было решено направить на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Затем к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба, а также применен газоанализатор. В тайнике, оборудованном в моторном отсеке автомобиля, обнаружили три свертка с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 2,5 кг, упакованных в черный полиэтилен.
Государственный комитет судебных экспертиз по Гродненской области подтвердил, что порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство - кокаин.
Таможней возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса. Гражданин, незаконно перевозивший через таможенную границу ЕАЭС наркотические средства, заключен под стражу.-0-
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