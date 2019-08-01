Гродненские таможенники пресекли попытку вывоза около 2 кг янтаря

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза с территории ЕАЭС около 2 кг янтаря, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Гражданин России намеревался пересечь белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка".

"Мужчина на автомобиле "Шкода" следовал по зеленому коридору, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. Однако при проведении таможенного контроля обнаружено пять камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 г. Крупные камни мужчина скрыл в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что это просто сувениры", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории обнаруженные камни являются необработанным янтарем. Его вывоз с территории ЕАЭС физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен.

По факту недекларирования товара таможней начат административный процесс. Янтарь, общий вес которого составил почти 2 кг, изъят.-0-