Гродненские таможенники пресекли ввоз авто с перебитым VIN-номером

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники на белорусско-польской границе пресекли незаконный ввоз легкового автомобиля на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автомобиль Mitsubishi Lancer ехал через пункт пропуска "Брузги". За рулем был гражданин России. При проведении таможенных операций было установлено, что идентификационный номер кузова видоизменен. Чтобы подтвердить данный факт, автомобиль направили в Гродненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Эксперт установил, что VIN действительно поддельный: первичный номер изменен путем удаления фрагмента маркируемой панели, на его место вварен вторичный. Кроме того, водитель представил технический паспорт на тот автомобиль, VIN которого был вварен на ввозимую машину.

Согласно сведениям из информационных таможенных баз, незаконно перемещаемое транспортное средство ранее не ввозилось на территорию ЕАЭС. Соответственно, платежи за его ввоз не уплачивались.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь. Материалы дела также переданы в соответствующее подразделение Следственного комитета для дальнейшей правовой оценки. За изготовление либо использование поддельных документов, а также подделку либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы сроком до двух лет.-0-