Гродненские таможенники пресекли ввоз автомобиля с перебитым VIN-номером

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз автомобиля Opel Astra с видоизмененным VIN-номером, сообщили БЕЛТА в Гродненской таможне.
За рулем Opel Astra был житель Брестской области. Транспортное средство было направлено в Волковысский МО ГКСЭ для проведения экспертизы. "Согласно заключению эксперта, VIN-номер автомобиля изготовлен не в условиях завода-изготовителя и является вторичной идентификационной маркировкой. Обозначение нанесено на металлическую пластину, закрепленную между двумя листами днища автомобиля", - говорится в сообщении.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает в том числе конфискацию транспортного средства. Легковой автомобиль 2005 года выпуска изъят до решения суда.-0-