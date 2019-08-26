Гродненские таможенники с начала года пресекли незаконный ввоз более 800 тыс. цветов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с начала года пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 800 тыс. свежесрезанных цветов и свыше 60 тыс. цветочных луковиц, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Как правило, такие нарушения касаются несоответствия количества и наименования заявленных и фактически перемещаемых цветов, что влияет на сумму подлежащих к уплате таможенных платежей", - отметили в ГТК. Общая стоимость незаконно ввезенного цветочного товара составила более Br500 тыс.

В минувшие выходные в пункте пропуска "Бенякони" выявлена очередная попытка ввоза незадекларированной цветочной продукции. На этот раз нарушителем оказался литовский перевозчик. Согласно товаросопроводительным документам, в транспортном средстве Volvo через белорусско-литовскую границу перевозились свежесрезанные цветы. При проведении таможенного досмотра установлено, что сведения о более чем 10 тыс. роз в документах отсутствуют. Стоимость незаявленного товара составила свыше Br5,5 тыс. Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП, санкция которой предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-