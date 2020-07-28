Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветочной продукции из Литвы на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Цветы везли через пункты пропуска "Бенякони" и "Каменный Лог" в адрес получателей из ЕАЭС. "Последние несколько нарушений установлены со стороны литовских и российских перевозчиков. Цветочной продукции разных сортов и наименований перемещалось больше, чем было заявлено в представленных к таможенному контролю документах", - отметили в ГТК.

Например, в транспортном средстве литовского перевозчика, направленном на досмотр из "Каменного Лога", лишними оказалось порядка 30 тыс. роз, гербер, гвоздик, монстер и других цветов. В пункте пропуска "Бенякони" за минувшие выходные такие нарушения выявлены преимущественно при досмотре транспортных средств российских перевозчиков: общее количество незадекларированных роз составило почти 30 тыс. В том же пункте пропуска неделей ранее еще 7,4 тыс. роз "забыл" заявить литовский перевозчик.

Гродненская региональная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование товаров) КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

Всего с начала года в зоне деятельности данной таможни пресечено более 90 попыток незаконного ввоза цветочной продукции, большинство из которых приходится на белорусско-литовский участок границы. Общая стоимость незадекларированных цветов составила порядка Br250 тыс. Выявление этих правонарушений позволило предотвратить ущерб от неуплаты таможенных платежей на сумму около Br62,5 тыс.-0-