Гродненские таможенники в 2020 году пресекли более 40 попыток провоза наркотиков через границу

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в 2020 году пресекли более 40 попыток перемещения через границу ЕАЭС наркотиков и психотропов, а также содержащих их препаратов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По восьми фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас идет следствие по факту ввоза из Литвы кокаина. В пункте пропуска "Котловка" в личных вещах водителя фуры из России таможенники обнаружили более 3 кг особо опасного наркотика.

Привлечен к уголовной ответственности и уже отбывает наказание житель Гродно, который тоже работал водителем большегруза. Белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Брузги". В его вещах обнаружили марихуану. Позже выяснилось, что мужчина выращивал коноплю на даче: наркосодержащие растения росли на грядках среди овощей.

Всего гродненские таможенники в 2020 году из незаконного оборота изъяли более 10,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 800 единиц препаратов, их содержащих.

Гродненская региональная таможня напомнила, что лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества (трамадол, эфедрин, псевдоэфедрин, бромазепам, диазепам, альпрозалам, декстрометорфан, фенобарбитал, фенэтиламин и др.), подлежат обязательному письменному декларированию с представлением разрешительных документов. При перемещении таких лекарств необходимо проследовать по красному коридору, заполнить декларацию и представить ее вместе с рецептом врача (заверенной копией) либо выпиской из медицинской карты.-0-