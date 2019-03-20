Таможенники в феврале-марте пресекли более 20 попыток незаконного ввоза цветов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники в феврале-марте пресекли свыше 20 попыток незаконного ввоза на территорию ЕАЭС цветов общим количеством более 200 тыс. штук, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Наиболее крупные партии незаконно перемещаемых цветов выявили в пунктах пропуска "Брузги" и "Бенякони", через которые автомобили российских перевозчиков следовали в адрес российских получателей. В грузовых отсеках Mercedes-Benz и Volvo оказались "лишние" 35 тыс. цветов и 68 тыс. соответственно. Общая оценочная стоимость незаявленного товара составила около Br63 тыс. Таможня начала административные процессы в соответствии со ст.14.5 КоАП Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Имели место и факты незаконного ввоза цветов из России в Беларусь. Так, витебские таможенники совместно с сотрудниками Лиозненского РОВД вблизи российско-белорусской границы в деревне Заольша выявили попытку перемещения свежесрезанных цветов без сопроводительных документов. В грузовом отсеке автомобиля Citroen находилось более 17,5 тыс. роз и альстромерий.

Аналогичная ситуация произошла и в Могилевском регионе. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни в Климовичском районе пресекли попытку незаконного ввоза из РФ почти 2,4 тыс. цветов. Они находились в "ГАЗели", зарегистрированной в России. У водителя не было товаросопроводительных документов, в том числе фитосанитарных сертификатов.

В обоих случаях начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации.-0-