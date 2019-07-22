Гродненские таможенники в январе-июне с помощью ИДК выявили на 40% больше правонарушений

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни за первое полугодие текущего года с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) выявлено свыше 750 правонарушений, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили БЕЛТА в таможне.

Общая стоимость незаконно перемещаемых товаров составила свыше Br3 млн.

"Применение одной из самых современных технологий позволяет существенно сократить время проведения таможенного контроля и соответственно пребывания транспортного средства в пункте пропуска. Достаточно в среднем 15 минут, чтобы выявить скрытый от контроля в автомобиле или грузе товар, в том числе оружие, или выпустить транспортное средство, в котором нарушений не обнаружено. При этом ручной досмотр может занимать до восьмси часов", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Сейчас на вооружении гродненских таможенников находятся 5 инспекционно-досмотровых комплексов. В среднем на Br1 затрат комплексы приносят Br34 дохода.-0-