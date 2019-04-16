Гродненские таможенники в январе-марте пресекли незаконное перемещение товаров на Br1,8 млн

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники за январь-март 2019 года с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) пресекли незаконное перемещение товаров на Br1,8 млн, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Использование ИДК значительно сокращает время нахождения транспортного средства в пункте пропуска. Физический досмотр может занимать до 8 часов, а среднее время сканирования автомобиля - 10 минут. Технология позволяет более эффективно выявлять попытки незаконного перемещения товаров через границу, в том числе ввоз запрещенных и ограниченных к перемещению", - отметили в таможне. Так, за три месяца благодаря применению ИДК выявлено свыше 300 правонарушений - в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Среди наиболее громких фактов, выявленных при помощи ИДК, - попытки провоза через границу крупных партий наркотиков. Например, в этом году в пункте пропуска "Каменный Лог" в автомобиле обнаружено 63 кг гашиша. В 2017 и 2018 годах в "Брузгах" пресечен ввоз в страну более 300 кг гашиша и 3 кг кокаина.-0-