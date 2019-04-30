Гродненские таможенники выявили 70 фактов незаконного перемещения медпрепаратов с наркотиками

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года сотрудники Гродненской региональной таможни выявили более 70 фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза медпрепаратов, содержащих в своем составе наркотические и психотропные вещества, сообщили БЕЛТА в таможне.

Такое же количество фактов было выявлено за весь 2018 год. Большинство нарушителей - иностранные граждане, из них 30% - литовцы, 13% - россияне, 10% - поляки.

"Как правило, такие правонарушения являются неумышленными. Граждане по невнимательности либо по незнанию перемещают лекарственные средства без декларирования и без соответствующих документов, что не освобождает их от ответственности", - отметили в Гродненской региональной таможне. Среди изъятых лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества: Theraflu (ND, NТ, SN), Tylol Hot, Xanax, Lexotanil, Stilnox, Rinasek, Skudexa, Claritine, Zaldiar, Tramal, Valium Diazepam, Contramal, Estazolam TZF, Solpadeine Max, Relanium, Lorazepam, Феназепам, Трамадол-ГР, Bromazepam Lannacher, Defrinol Forte, Iporel.

"Намереваясь приобрести лекарственные препараты за рубежом, уточните, не содержат ли они в своем составе наркотические и психотропные вещества. Получить консультацию можно в таможне, как по телефону дежурной службы, так и через электронное обращение", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Перемещение через таможенную границу ЕАЭС (как ввоз, так и вывоз) физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарств для личного применения по медицинским показаниям допускается при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества необходимых препаратов. Перемещение через таможенную границу ограниченных к ввозу лекарств осуществляется по красному коридору с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации и только тем лицом, которое использует их в медицинских целях, при наличии документов, подтверждающих обоснованность их приема.

Информация о запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС товаров размещена на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь в разделе "Физическим лицам".-0-