Гродненские таможенники выявили схему незаконного ввоза полуприцепов в ЕАЭС

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники выявили схему незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС. Возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Схему организовали жители Гродненского района. В документы вносились недостоверные сведения о коде товара. Таким образом под видом полуприцепов-рефрижераторов ввозились рефрижераторы с холодильной установкой, которые при ввозе должны иметь разрешение на ввоз государственной ветеринарной службы.

"С 2017 по 2018 год с территории Польши незаконно перемещено свыше 30 бывших в употреблении таких полуприцепов. Стоимость товара составила более Br270 тыс.", - сказали в таможне. -0-