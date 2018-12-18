Гродненские таможенники за полтора месяца пресекли незаконный ввоз цветов на Br65 тыс.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская региональная таможня за полтора месяца пресекла 34 попытки незаконного перемещения цветочной продукции на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Общее количество цветов составило более 85 тыс., а стоимость - около Br65 тыс.

Две попытки незаконного ввоза цветочной продукции были пресечены на минувших выходных на белорусско-литовской границе. Цветы разных сортов и наименований везли через пункт пропуска "Бенякони" в адрес российских получателей. При досмотре транспортных средств таможенники установили наличие цветов, сведения о которых в документах отсутствовали. Общее количество лишних роз в двух автомобилях составило более 3,5 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. Для юридического лица санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-