Гродненские таможенники задержали разыскиваемую Интерполом BMW Х5

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники задержали кроссовер BMW, который разыскивался Интерполом, сообщили БЕЛТА в региональной таможне.
Автомобиль BMW Х5 2018 года выпуска был замечен в пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе. На нем гражданка России въезжала на территорию Евразийского экономического союза.
"У таможенников возникли обоснованные предположения о том, что VIN-номер транспортного средства был изменен. Кроссовер направили на экспертизу. По заключению эксперта Ошмянского МРО Государственного комитета судебных экспертиз, VIN-номер автомобиля действительно подвергался изменению. Рельеф изначального идентификационного номера, который числится в базе Интерпола, был уничтожен, а на его место нанесен вторичный номер уже зарегистрированного на территории ЕАЭС автомобиля", - рассказали в Гродненской региональной таможне.
По данному факту начат административный процесс. Автомобиль изъят, проводится проверка. Стоимость BMW, по предварительной оценке, составляет около Br162 тыс.
С начала года Гродненской региональной таможней уже пресечено шесть случаев ввоза дорогостоящих легковых автомобилей с перебитыми VIN-номерами, находящихся в информационной базе Интерпола.-0-
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