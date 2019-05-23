Гродненский областной суд оставил без изменения приговор экс-директору стеклозавода "Неман"

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о получении взяток директором и начальником управления продаж ОАО "Стеклозавод "Неман", сообщили в пресс-службе областного суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда приговор суда Новогрудского района от 1 марта 2019 года в отношении бывших директора и начальника управления продаж ОАО "Стеклозавод "Неман" оставлен без изменения. Без удовлетворения оставлена апелляционная жалоба защитника обвиняемого.

Должностные лица обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 430 УК (получение взятки). Оба были признаны виновными. Экс-директор был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Бывшего начальника управления продаж приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.-0-