Гродненский облсуд признал увольнение водителя иностранного ООО незаконным

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда признала увольнение с работы водителя одного из иностранных обществ с ограниченной ответственностью незаконным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облсуда.

Областной суд рассматривал апелляционною жалобу истца и апелляционный протест прокурора на решение суда Сморгонского района от 22 апреля. Уволенный водитель подавал иск к ИООО. Мужчина сообщил суду, что с 23 сентября 2013 года он работал у ответчика водителем. 11 марта этого года контракт с ним расторгнут досрочно по соглашению сторон, хотя с увольнением он не был согласен и делал это под принуждением со стороны нанимателя. Истец просил суд восстановить его на работе, взыскав в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула и денежную компенсацию морального вреда. Однако суд Сморгонского района отказал в удовлетворении иска.

Гродненский облсуд в апелляционном порядке проверил законность этого решения и посчитал, что его необходимо отменить. Районный суд не учел: увольнение по соглашению сторон должно происходить на основе полной добровольности, то есть важно согласие обеих сторон трудового договора. Более того, мужчина и его супруга неоднократно обращались в различные госорганы как до, так и после увольнения, направляли заявление в комиссию по трудовым спорам о несогласии с действиями нанимателя. По мнению суда, все это подтверждает то, что истец был вынужден подписать заявление о прекращении трудового контракта.

Судебная коллегия, среди прочего, учла материальное и семейное положение мужчины. У него на иждивении находятся супруга-пенсионер и несовершеннолетняя дочь-инвалид. Сам он в предпенсионном возрасте, поэтому менее конкурентен на рынке труда.

Кроме того, к работнику со стороны работодателя за все время не было претензий, касающихся исполнения трудовых обязанностей, соблюдения производственной дисциплины.

В результате 24 июня областной суд отменил решение районного суда и принял новое: увольнение водителя автомобиля пятого разряда транспортного участка ИООО незаконно. Наниматель должен выплатить мужчине возмещение в размере десятикратного среднемесячного заработка в сумме Br14752. В пользу истца также взыскана денежная компенсация морального вреда Br700. Определение вступило в законную силу.-0-