Гродненский суд удовлетворил протест прокурора и конфисковал машину с тайником для контрабанды

23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд удовлетворил протест прокуратуры Гродненской области. Автомобиль, в котором в тайниках перемещали товары через таможенную границу ЕАЭС, конфискован, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Автомобиль Volkswagen LT35 попал в поле зрения таможенной службы в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Досмотр подтвердил подозрения: в специально оборудованных тайниках через границу Евразийского экономического союза перемещались товары, которые подлежали таможенному декларированию. Дело об административном правонарушении рассматривал суд Октябрьского района Гродно. Постановлением судьи за такие незаконные действия водитель авто был оштрафован на 20 базовых величин (1БВ - Br27) с конфискацией товара, но без конфискации машины.

"Вместе с тем при вынесении постановления по делу суд не принял во внимание частоту и регулярный характер перемещения Volkswagen LT35 через таможенную границу ЕАЭС. Из материалов дела следовало, что с марта по сентябрь 2019 года этот автомобиль 25 раз пересек границу через "Каменный Лог", - сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

При таких обстоятельствах, посчитали в прокуратуре, машина с тайниками могла бы и дальше использоваться для контрабанды. Заместитель прокурора Гродненской области принес протест на постановление суда, в котором поставил вопрос о конфискации автомобиля.

Постановлением председателя Гродненского областного суда протест прокуратуры удовлетворен. Постановление судьи суда Октябрьского района Гродно было отменено, дело об административном правонарушении направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суд наложил на мужчину штраф в размере 20 базовых величин с конфискацией товара и транспортного средства.-0-