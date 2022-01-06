Гродненца будут судить за финансирование экстремистской деятельности и хранение оружия

6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно будут судить за финансирование экстремистской деятельности, хранение оружия и другие преступления, в том числе организацию массовых беспорядков. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений.

В частности, в ноябре 2020 года и июне 2021-го мужчина со специализированного сервиса в интернете перевел для обеспечения экстремистской деятельности администраторам отдельных Telegram-каналов биткоины на сумму Br12,9 тыс. и Br327 в эквиваленте.

"Кроме того, обвиняемый с декабря 2019 года по январь 2020-го для личного потребления незаконно приобрел особо опасные психотропные вещества. На территории Российской Федерации также приобрел пистолет и не менее 46 патронов к нему, которые перевозил на личном автомобиле и хранил по месту своего жительства", - рассказали в прокуратуре.

Также мужчина обменивался со своего телефона в Telegram с другими пользователями текстами об изготовлении горючих веществ, зажигательных гранат, определении объектов для уничтожения и повреждения. Тем самым, сообщили в прокуратуре, он создал условия для организации массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами и уничтожением имущества.

Также обвиняемый оставлял комментариями с оскорблениями с клеветой в адрес Президента, помощника Президента - инспектора по городу Минску и других.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Избранную ранее меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-