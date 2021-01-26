Гродненца и брестчанина будут судить за мошенничество в интернете

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26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете. В совершении преступлений обвиняются 20-летний гродненец и 22-летний житель Бреста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская. Преступную схему по выманиванию денег молодые люди разработали вместе с неустановленным пока сообщником. С января по февраль 2020 года соучастник рассылал пользователям интернета сообщения якобы от имени МВД. В них говорилось, что компьютер пользователя заблокирован за просмотр видео для взрослых. Штраф необходимо было уплатить на счет мобильного телефона. "Молодые люди регистрировали на подставных лиц сим-карты мобильных операторов, на которые обманутые пользователи в качестве уплаты "штрафа" зачисляли деньги. Средства переводились на другие счета, в том числе в виде криптовалюты, и делились между соучастниками", - сообщила Мария Трушинская. От действий фигурантов пострадали 12 человек. Общий ущерб составил Br5 тыс. По результатам расследования жителю Бреста предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) УК и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гродненцу, ранее уже судимому за мошенничество, помимо этой статьи вменяется обвинение и по ст. 415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) УК. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Следственный комитет предупреждает, что правоохранительные органы не взимают штрафы с использованием абонентских номеров операторов мобильной связи.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!