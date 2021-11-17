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Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненца привлекут к ответственности за хранение наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД установили, что 38-летний гродненец, уже осужденный по наркотической статье, вновь может хранить при себе психотропы. "Мужчина был задержан в лесу возле комбината строительных материалов в областном центре с 1 г альфа-PVP", - рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело.-0-