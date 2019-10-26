Группа белорусов грабила фуры в Европе с 2016 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 27 октября 2019
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:53 Минское "Динамо" в домашнем матче серии чемпионата КХЛ проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву" Спорт
19:00 Старый кардиган Курта Кобейна обошелся новому владельцу в 334 тыс. долларов Калейдоскоп
18:12 ФОТОФАКТ: Сбор клюквы на Полесских болотах Регионы
17:49 Выставка в Минске познакомит с историей коллекционирования Культура
17:40 Белорусы уступили сербам во 2-м туре квалификации юношеского ЧЕ по футболу Спорт
17:11 Волейболисты "Шахтера" победили "Марко-ВГТУ" в чемпионате Беларуси Спорт
16:51 Осака победила Квитову, Барти одолела Бенчич на старте итогового турнира WTA Спорт
16:43 Трамп подтвердил смерть лидера "Исламского государства" В мире
16:37 В Лидском районе сын пытался помешать инспекторам ГАИ доставить отца на медосвидетельствование Происшествия
16:25 Падение мотоциклиста на МКАД спровоцировало ДТП с тремя легковушками Происшествия
15:36 В Доме Москвы в Минске проведут презентацию благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел" Культура
15:04 Беларусь заняла 13-е место в общекомандном зачете Всемирных военных игр в Ухане Спорт
14:53 В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Грузией Общество
14:40 Стрельба в Техасе: двое убиты, как минимум 14 ранены В мире
14:13 Инклюзия без границ: участниками проекта обучения ретуши стали жители Беларуси, Украины и Польши Общество
14:03 Белорусские гандболисты дважды обыграли литовцев в товарищеских матчах Спорт
13:35 В Беларуси 28 октября похолодает Общество
13:12 В Браславском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка Происшествия
13:00 Более 300 работ представят на выставке детского творчества "АрхНовация" в Минске Афиша
12:34 ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль боевых искусств прошел в Минске Спорт
12:31 Правительство разрешило пяти предприятиям выставить на аукцион некоторые здания Экономика
12:30 Форум по вопросам избирательной кампании соберет в Минске около 150 журналистов из регионов Общество
12:27 "Джокер" стал самым кассовым в истории фильмом категории R Калейдоскоп
11:56 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Могилевском районе прошел "Праздник деревни" Регионы
11:36 Не менее 44 человек пострадали во время беспорядков в Барселоне В мире
11:24 Дзюдоистка Марина Слуцкая заняла седьмое место на престижном турнире в Абу-Даби Спорт
11:12 В Светлогорске женщина упала с парапета в реку Происшествия
11:09 Константин Куровский стал третьим на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте Спорт
11:04 Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе Общество
10:43 БелТПП подписала соглашение о сотрудничестве с Афганской палатой промышленности и горного дела Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
26 октября 2019, 21:35

Группа белорусов грабила фуры в Европе с 2016 года

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Группа белорусов, грабившая грузовики в европейских странах, вела свой преступный промысел с конца 2016 года. Такую информацию в эфире телеканала ОНТ озвучил заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель, сообщает БЕЛТА.

"Группа занималась своим преступным промыслом на территории Европейского союза с конца 2016 года. Был костяк группы - основные участники. Те же, кто привлекался в качестве водителей автомобилей, постоянно менялись", - пояснил Сергей Ванагель.

Как было отмечено, группировка работала на дорогах Евросоюза с четкой организацией и конспирацией. В арсенале были рации, тепловизоры, приборы ночного видения. Грузовики вскрывали, когда водители спали. После похищения товара снятые пломбы ставили обратно. Почти всегда кражу замечали в пункте назначения. Бытовая техника, парфюмерия, велосипеды, медицинское оборудование - злоумышленники брали все, что можно было продать.

Сергей Ванагель также рассказал, что лидер группировки четко распределял роли, определял обязанности каждого из участников. Была система штрафов за какие-то провинности, проступки.

Как пояснил заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня, мужчина в 90-е годы прошлого столетия был одним из лидеров преступной группировки, которая существовала на территории Оршанского региона. Не единожды судим. Остальные участники группировки также имеют не одну судимость. "Это "гастролеры". Они из Беларуси уезжают туда (в страны Европы. - Прим. БЕЛТА), чтобы совершать преступления, потому что там нет такого контроля со стороны именно правоохранительных органов, как у нас", - добавил он.

Как сообщалось, задержали преступную группировку благодаря ГУБОПиК МВД. Успешному результату европейских полицейских предшествовала работа белорусских борцов с оргпреступностью и коррупцией. Еще в прошлом году им поступила информация о том, что несколько жителей Оршанского района совершают имущественные преступления в Европейском союзе. При проверке сведений их личности были установлены. Последующее документирование преступной деятельности подозреваемых осуществлялось во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами, включая Европол, отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Первым результатом оперативных мероприятий стало задержание 42-летнего лидера группировки. "Правда, за другое преступление. В Оршанском районе мужчина битой избил человека, причинив ему тяжкие телесные повреждения", - отметила она. После этого его подельники направились в Германию, о чем были проинформированы европейские полицейские. В итоге белорусов задержали 10 октября после совершения кражи партии телевизоров из грузовика в немецком городе Боккенеме.

По подсчетам европейских правоохранителей, общий ущерб от преступной деятельности белорусов на территории Франции и Германии составляет около 500 тыс. евро. Часть имущества изъята в Орше.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Европа МВД ограбление Орша
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Лидском районе сын пытался помешать инспекторам ГАИ доставить отца на медосвидетельствование
Фото из архива Падение мотоциклиста на МКАД спровоцировало ДТП с тремя легковушками
Фото УВД Витебского облисполкома В Браславском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка
Фото МЧС В Светлогорске женщина упала с парапета в реку
Фото МЧС В Крупском районе перевернулась парусная лодка с тремя людьми
Фото из архива В Клецком районе двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
Главное
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев Промкооперация станет приоритетом экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана
Беларусь рассчитывает на поддержку Движения неприсоединения в перезапуске Хельсинкского процесса
Субботники по наведению порядка прошли в Минске
Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA
Топ-новости
РЕПОРТАЖ: Более половины жителей Могилевской области стали участниками переписной кампании
Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019"
Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание поездов
ФОТОРЕПОРТАЖ: День специальной разведки отметили в Марьиной Горке
Трамп подтвердил смерть лидера "Исламского государства"
Яркий метеор видели в небе над Браславом
Стрельба в Техасе: двое убиты, как минимум 14 ранены
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль боевых искусств прошел в Минске
Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе
"Белавиа" перешла на зимнее расписание
Крупные колонии сусликов нашли в Минской области
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Могилевском районе прошел "Праздник деревни"
В СНГ в 2020 году может появиться аналог "Евровидения"
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.