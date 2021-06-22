Группа брестчан задержана по подозрению в кражах из автомобилей

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нескольких жителей Бреста подозревают в кражах из автомобилей в Кобрине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Оперативники установили, что кражами занималась группа 20-летних брестчан, которые раньше уже были судимы за аналогичные преступления. Молодые люди по ночам наведывались в Кобрин. Первый раз проникли в припаркованный автомобиль, в салоне которого нашли ценные вещи. Спустя неделю приятели вновь приехали в райцентр. Внутри незапертой машины взяли $1, 41 гривну, банковскую карточку и кусочек бумаги с записанным ПИН-кодом. Затем парни направились к банкомату и по частям сняли там Br1550. Деньги подели пополам, а пластиковую карту выбросили. Похищенное потратили на личные нужды.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Молодым людям грозит уголовное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.-0-