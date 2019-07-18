Группа мошенников пыталась завладеть квартирой гомельчанки - дело направлено в суд

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которые пытались мошенническим способом завладеть жильем гомельчанки, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась.

Как установлено следствием, ранее судимый гомельчанин 1970 года рождения с мужчиной из Брагинского района и двумя женщинами (жительницами Гомеля и Брагинского района) вывезли в Брагинский район собственницу квартиры в областном центре, которая злоупотребляла алкоголем. "Злоумышленники незаконно удерживали женщину против ее воли, не давали ни с кем общаться, оказывали психологическое давление, избивали, спаивали алкоголем, чтобы мошенническим способом завладеть ее квартирой. Они даже разместили объявление о продаже жилья в интернете, планировали начать в ремонт в помещении, готовили справки и документы, необходимые для продажи", - рассказал Андрей Карась. Однако преступный замысел не удалось реализовать - вмешалась дочь потерпевшей.

При расследовании установили еще один преступный случай, связанный с одной из обвиняемых - 32-летней гомельчанкой. По договоренности со своим сожителем (который оказался братом фигуранта предыдущего эпизода) она склонила путем обмана другого жителя областного центра к продаже его двух квартир. Женщина создала видимость построения отношений с владельцем недвижимости и убедила его, что для совместного проживания за вырученные деньги можно приобрести квартиру большей площади. При этом для покупки предлагала свои же квадратные метры - их владельцем представлялся сообщник. Потерпевший ни о чем не догадывался, в итоге расстался и с двумя квартирами, и с полученными от их продажи почти Br63 тыс.

В ходе следствия установлены и другие противоправные действия 48-летнего гомельчанина. Уже имея судимость за нарушение правил о сделках с драгоценными металлами или камнями, с 2014 по 2018 годы мужчина снова скупал изделия из золота по принципу ломбарда, не имея лицензии. Незаконные сделки за указанное время превысили Br210 тыс. Золотые изделия под залог гомельчанину отдали более 70 человек. На данный момент арестованы три автомобиля, принадлежащие мужчине, изъято около 5,5 кг золота, свыше $17 тыс.

Сложное многоэпизодное уголовное дело, расследование которого длилось 8 месяцев, направлено в суд Советского района Гомеля. Все обвиняемые находятся под стражей.-0-