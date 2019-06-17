Группа мошенников с недвижимостью задержана в Витебске

17 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали группу мошенников, осуществлявших сделки с недвижимостью, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Спецоперацию провели сотрудники управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома и их коллеги из Первомайского РОВД. Отправной точкой в раскрытии преступления стало заявление жительницы Витебска об исчезновении ее бывшего супруга. 40-летний неработающий мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. На первоначальном этапе оперативники узнали, что витебчанин незадолго до исчезновения оформил сделку по продаже своей двухкомнатной квартиры. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о готовящейся покупке на имя пропавшего мужчины комнаты в подселенке. После юридического оформления сделки всех ее участников задержали.

Двое из злоумышленников представились потерпевшему сотрудником милиции и представителем расчетно-кассового центра, а затем путем обмана и давления, под предлогом оплаты штрафов, задолженностей по коммунальным платежам и алиментам уговорили его сменить квартиру на более дешевое жилье, а за счет разницы в деньгах погасить имеющуюся задолженность.

"Второй участник сделки, покупатель квартиры, не знал о преступной схеме. Его нашли по объявлению о продаже недвижимости в интернете. После совершения первой сделки злоумышленники подыскали витебчанину другое жилье, существенно дешевле, а оставшиеся более Br36 тыс. присвоили", - уточнила Ольга Шкуратова.

Всего по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, задержаны пять человек: трое мужчин и две женщины. Трое из них заключены под стражу. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК, проинформировала официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Проводятся необходимые оперативные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Пострадавших от мошенничества лжериелторов правоохранители просят обратиться в управление уголовного розыска УВД Витебского облисполкома по телефонам 8-029-715-66-93, 8-29-711-24-50 или 102.-0-