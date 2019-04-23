Группа работников сельхозпредприятий Гомельской области обвиняется в хищении удобрений на Br156 тыс.

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа работников сельхозпредприятий Гомельской области обвиняется в хищении минеральных удобрений на Br156 тыс., организатор объявлен в розыск. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Управлением СК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о хищении минеральных удобрений сельхозпредприятий региона. По ч. 4 ст. 211 УК (растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) обвиняются 11 человек. Организатор схемы скрылся и объявлен в межгосударственный розыск. По данным правоохранителей, с сентября 2017-го по апрель 2018 года члены организованной преступной группы похитили минеральные удобрения на общую сумму более Br156 тыс.

Директор частного транспортного предприятия "Автомедон" для получения денежной выгоды в сентябре 2017 года организовал и возглавил устойчивую организованную преступную группу. Она отличалась детальным планированием преступлений и четким распределением ролей. В состав группы, кроме руководителя, вошли делопроизводитель и три водителя ЧТУП "Автомедон", в том числе сын организатора, пять водителей КПТУП "Речицаагрохимсервис", ведущий агроном-агрохимик ОАО "Жлобинсельхозхимия".

Согласно материалам дела водители "Речицаагрохимсервис" получали минеральные удобрения для их доставки в различные сельхозпредприятия Речицкого района. "Однако груз привозили на склад "Автомедона" в Калинковичах. Чтобы скрыть хищения, водители вводили в заблуждение материально-ответственных лиц сельхозпредприятий. Те из-за небрежного отношения к своим должностным обязанностям подписывали накладные без проверки отгрузки минеральных удобрений", - рассказала Мария Кривоногова. Некоторую часть удобрений похитили и со склада временного хранения "Жлобинсельхозхимия".

Позже другие члены преступной группы на складе в Калинковичах фасовали похищенные удобрения. Они оформляли подложные документы для дальнейшей транспортировки, загружали товар в грузовые машины и в сопровождении руководителя группы или его сына вывозили для продажи в Россию. "Таким образом с сентября 2017 года по апрель 2018-го члены организованной преступной группы похитили минеральные удобрения на общую сумму более Br156 тыс. Противоправную деятельность группы пресекли сотрудники УБЭП УВД Гомельского облисполкома", - проинформировала Мария Кривоногова.

Было допрошено более 200 человек, направлены поручения об оказании правовой помощи в пять регионов России. Сотрудниками ГКСЭ Беларуси проведено 25 различных экспертиз. Следователями в адрес Речицкого райисполкома и ряд сельхозпредприятий региона внесено 11 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Часть из них уже рассмотрена.

Следствием приняты меры для обеспечения возмещения ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемых - дома, автомобили, деньги и один катер. Общая стоимость имущества под арестом - свыше Br1 млн. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-