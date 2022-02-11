Группа радикалов задержана в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители продолжают проведение оперативных мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В поле зрения сыщиков попала группа минчан, которые наносили протестные надписи на фасады зданий, в подъездах жилых домов, в общественных местах. Кроме того, они повреждали баннеры, в том числе с изображением милиционеров и военнослужащих, а также сожгли государственный флаг. Свои действия снимали на видео, а ролики размещали в интернете, - рассказали в МВД. - В ходе оперативного контроля за подозреваемыми установлено, что они планировали повредить здание общественного пункта охраны правопорядка, однако не довели свой умысел до конца, так как были задержаны с поличным".

При проведении обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты: протестная символика, баллоны с краской, трафареты, компьютерная и мобильная техника с доказательствами их преступной деятельности.

Установлено, что перед выходом "на дело" злоумышленники заранее тщательно готовились: распределяли роли, проводили рекогносцировку, определяли места съемки, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации.

Возраст фигурантов от 30 до 60 лет, все безработные. Состояли в экстремистских Telegram-каналах и районных чатах, в которых познакомились, объединились и саморадикализировались. Организатором группы являлся 45-летний минчанин.

Также известно, что в 2020 году подельники неоднократно участвовали в протестных акциях, в том числе перекрывали проезжую часть дороги.

УСК по г.Минску возбуждены уголовные дела за хулиганство, совершенное группой лиц и надругательство над государственными символами. Кроме лишения свободы, подозреваемым грозит обязанность компенсировать ущерб, причиненный городскому имуществу, в стократном размере.-0-