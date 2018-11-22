Группа злоумышленников из Беларуси и России похитила грузы фруктов и ягод на Br150 тыс.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества при грузоперевозках, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Выйти на организаторов схемы удалось благодаря кропотливой работе следователей при оперативной поддержке главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, отметили в СК. По данным следствия, безработный гражданин России и белорус, учредитель частного предприятия в сфере грузоперевозок, создали организованную группу для похищения грузов. В дальнейшем они вовлекли в нее еще двух россиян.

"В материалах уголовного дела фигурируют пять эпизодов похищения грузов клубники, гранатов и яблок. Еще одну попытку хищения более 19 т груш в феврале 2018 года удалось пресечь. Тогда были задержаны с поличным пять человек - участники организованной группы и привлеченный ими водитель, - рассказали в СК. - Установленный во время предварительного расследования ущерб от мошеннических действий составляет более Br150 тыс. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более Br389 тыс.".

Роли в группе были распределены. Руководители в основном занимались разработкой схем хищения, искали грузы. Они также обеспечивали соучастников средствами связи для конспирации, искали каналы сбыта похищенного. Двое граждан России являлись основными исполнителями и перевозили товар до места разгрузки. "Кроме того, в отдельных случаях привлекались и другие люди. По данному уголовному делу обвиняемым также признан водитель - он был осведомлен об истинной цели грузоперевозки, но не знал, что противоправные действия совершаются организованной группой. Также обвиняется и "диспетчер" - он подыскивал товар для хищения и вел переговоры с представителями компаний. Оба - граждане Беларуси", - проинформировали в СК.

Суть схемы заключалась в том, что фигуранты находили на сайте транспортной биржи заказчиков, заинтересованных в перевозке фруктов по территории Беларуси, а также в Россию. После они предлагали свои услуги по доставке товара. При общении с заказчиками злоумышленники представлялась работниками различных транспортных компаний с хорошими отзывами и репутацией. Цены на услуги занижали, чтобы гарантированно получить товар. На загрузке мужчины предоставляли заказчику поддельные документы на тягачи и полуприцепы. На них были установлены поддельные номерные знаки, выданные на другие авто и другим владельцам. Полученный груз продавали в России.

Действия шестерых обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 УК (мошенничество), пятерых из них, причастных к эпизоду с покушением на хищение груш, дополнительно по ст.14 и ч.4 ст.209 УК (покушение на мошенничество). Также 41-летнему гражданину России предъявлено обвинение в использовании поддельного документа (ч.1 ст.380 УК). Мужчина предъявлял при получении грузов паспорт на имя Артема Щадилова, с его помощью приобрел две сим-карты оператора мобильной связи.

Пятеро мужчин находятся под стражей, один - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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