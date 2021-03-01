Группу брестчан обвиняют в хулиганстве и повреждении ж/д сигнализации

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении девяти человек, обвиняемых в совершении нескольких преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Брестского МОСК Руслана Сычева.

В частности, брестчан обвиняют в хулиганстве. Так, 35-лений мужчина дома из пакетов сделал манекен сотрудника милиции, к которому прикрепил листы бумаги с соответствующими надписями. Затем на веревке привязал его к дереву на одной из улиц областного центра, имитируя повешение. Еще два таких же манекена изготовили 35-летняя женщина и ее 27-летняя знакомая по просьбе первого фигуранта и передали ему. Он и четверо его знакомых по переписке в интернете вечером 22 октября эти манекены свесили на веревках с путепроводов в Бресте.

Еще один эпизод касается событий ночи 9 ноября. Вместе с еще двумя мужчинами 35-летний обвиняемый у железной дороги насобирали камней. После этого поехали к общественному пункту охраны порядка, где один брестчанин бросал камни, а второй - куриные яйца. Разбили окно. Также трое фигурантов подожгли на перекрестке три автомобильные покрышки.

В октябре трое обвиняемых в Кобринском районе замкнули металлическим проводом пару рельсов, вывели из строя сигнализацию, из-за чего произошла незапланированная остановка поезда Барановичи - Брест. В это время один из мужчин, открыв кран, развоздушил тормозную систему поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние.

Действиям каждого из обвиняемых следователями дана юридическая оценка. "Примечательно, что ранее ни один из обвиняемых к уголовной ответственности не привлекался. Семеро из них заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Все они были подписчиками районных Telegram-каналов, в которых познакомились. Свои действия они обсуждали и координировали в этом мессенджере. В ходе обысков дома у обвиняемых обнаружены незарегистрированная символика, различные стикеры и наклейки", - рассказал Руслан Сычев.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-