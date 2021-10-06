Группу наркодилеров задержали в Бресте

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники управления наркоконтроля совместно с коллегами из Гродно выявили и при силовой поддержке ОМОНа задержали группу наркодилеров, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Во время спецоперации с поличным были задержаны жители областного центра - два брата и их приятель (32, 23 и 18 лет соответственно), у которых правоохранители обнаружили и изъяли 45 г метадона и 3,5 г клефедрона.

Задержание стало результатом длительной работы оперативников наркоконтроля по изобличению преступников. Они выяснили, что трое брестчан приобретали в различных интернет-магазинах крупные партии наркотиков и затем размещали их в схронах в лесополосах. Оперативники зафиксировали несколько фактов размещения закладок в лесных массивах, расположенных недалеко от Бреста.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчан и возбудили уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотиков. Правоохранители продолжают работать над установлением круга лиц, причастных к распространению и сбыту наркотиков, функционированию интернет-магазинов, осуществляющих их продажу. Проверяется причастность молодых людей к смертельным случаям, которые произошли в результате употребления погибшими мефедрона.-0-